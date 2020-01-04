Son dakika haberi... "Süleymani’nin öldürülmesi yeni sorunların başlangıcı olabilir"

TÜRKİYE’Yİ DE ETKİLEYECEK

(Kasım Süleymani’nin öldürülmesi) “İran, Ortadoğu’da önemli bir aktör. Bin yıllık bir devlet geleneği, kendi kurduğu bir sistem var. ABD’nin Irak’ı vurmasından sonra İran bölgede etkili bir güç olarak ortaya çıkmaya başladı. Kasım Süleymani bu süreçte IŞİD’e, El Kaide’ye karşı ciddi bir mücadele verdi. Süleymani’nin öldürülmesi Ortadoğu’da yeni ve büyük sorunların başlangıcı olabilir. Ortadoğu’daki her olay Türkiye’yi etkileyecektir. Bizim Erdoğan’dan beklentimiz, Ortadoğu politikalarında daha itidalli bir tutum takınmasıdır. Türkiye’yi, Ortadoğu’daki ateşten uzak tutmasıdır. ABD’nin hamlesine karşı İran’ın ne yapacağını bilmiyoruz ama onlar intikamın alınacağını ifade ediyorlar. Silahların değil de aklın, mantığın, duygunun konuşulduğu bir ortama ihtiyaç var Ortadoğu’da. Çünkü 10 yıllardır kan gölüne, vekâlet savaşlarının yapıldığı bir alana dönüştü. Böyle bir ortam sadece Türkiye’yi değil, geniş coğrafyayı etkiliyor. Bazen ağır bedeller de ödüyoruz. Umarız iki ülkede de sağduyu egemen olur; Ortadoğu daha derin ve onarılmaz bir uçuruma sürüklenmez.

LİBYA’DA BARIŞ GÜCÜ İŞİN DOĞASINA UYGUN

(Libya tezkeresi, BM Barış Gücü gönderilmesi önerisi) Libya’daki mevcut yönetimi Birleşmiş Milletler (BM) meşru hükümet olarak kabul ediyor. BM’nin barış gücü oluşturma gibi bir işlevi var. Türkiye’nin BM’ye başvurarak Libya’da barış gücü oluşturulması talebinde bulunması, işin doğasına en uygun olanıdır. BM olaya el koyduğunda sıcak çatışmanın önüne geçilmiş olur. Türkiye bu barış gücünün içinde yer alabilir. Bugün de aynı görüşteyiz. Bir sıcak çatışma olursa ne olur? Öngörüsü olmayan bir dış politika, üç adım sonrasını görmeyen bir dış politika. Keşke birileri Erdoğan’a satranç nasıl oynanır, üç hamle sonrasını düşünerek nasıl oynanır, bunu anlatabilse.

DOĞU AKDENİZ’DE DİPLOMASİ

(Doğu Akdeniz) Doğu Akdeniz’de bir şeyler kazanmak için diplomasi dediğimiz bir yol var. Bölge ülkeleriyle sıcak, samimi ilişkiler kurarsınız. Doğu Akdeniz’de petrol var mı, var. Doğalgaz var mı? Var. KKTC’nin ve Türkiye’nin hakkı var mı? Var. Birlikte çıkaralım dersiniz, maliyeti düşük tutmak için Türkiye üzerinden geçirelim dersiniz, konuşursunuz. Mısır’la niye kavga ediyorsunuz? Asker gönderdiniz Libya’ya ne olacak? Asker göndermekle oyunu bozduğunuzu düşünüyorsanız, bozulmadığı görüldü. Onlar da oturdu Yunanistan ile anlaşma yaptı. Bir asker de Yunanistan’a gönderin o zaman.

(İsrail, Rum kesimi ve Yunanistan’ın anlaşması) Bana göre maliyeti çok, pahalı, fizibil değil. Türkiye’ye gözdağı veriyorlar.

YENİ PARTİLERLE ORTAK NOKTALAR VAR

(Babacan ve Davutoğlu’nun parti kurması) İki partinin liderlerinin yaptığı açıklamaları dikkatle izliyoruz. Sadece CHP ile değil, millet ittifakı ile de ortak noktaları çok fazla. Hatta yüzde 99 diyebiliriz. Parlamenter sistem, yargı bağımsızlığı, güçler ayrılığı gibi demokrasinin temel kuralları noktalarında görüş birliği var. İleride ittifak oluşabilir mi; bugünden bir şey söylemek çok zor tabii. Seçim ortamında oturulup konuşulur.

ERKEN SEÇİM KARARINI ERDOĞAN VERECEK

(Erken seçim tartışmaları) Erken seçime kararı Erdoğan verecek. Sizin talebinizle seçim olacak değil. Erdoğan istediği için olacak. Bu parlamento seçim kararı alabilir mi? Saray isterse alır, istemezse almaz.

2020 BEKLENTİSİ

‘Her şey çok güzel olacak’ sözü İstanbul seçimlerinin sloganı haline gelmişti. Kılıçdaroğlu, 2020 yılına ilişkin beklentisinin sorulması üzerine, “2019’da güzel şeyler oldu. 2020’de daha güzel şeyler olacak buna inanıyorum” dedi. Kılıçdaroğlu, eski CHP Milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında, 25 milyon liralık ‘rüşvet’ tartışmasına yol açan TOGO Kuleleri’yle ilgili soruya çok kısa bir yanıt verdi: “Önce şunu kabul etmemiz lazım; bir yerde plan yapılıyorsa, doğal olarak rant çıkıyor ortaya. Sorun rantı kim alacak? Halka mı, yandaşa mı vereceksiniz? İzlenen politika rantın belli kişilere verilmesi. Bunun önüne geçeceğiz. Kent kültürü açısından da bu zorunlu. Bu tür uygulamalara son verilecek, yeni bir anlayışı hayata geçireceğiz.

MUHARREM İNCE’NİN ANLATACAKLARI VARDIR

(Muharrem İnce’nin iddiaları) Partide herkesin genel başkan adayı olma hakkı vardır. Muharrem Bey üyemiz, niye görüşmeyelim, görüşürüz. Şu an planlama... Aslında daha önce bir görüşme yapacaktım ama Türkiye’nin yoğun gündemi nedeniyle Ankara’da değildim. Sorun yok, görüşürüm. Kendisini de dinleriz belki bana anlatacağı özel şeyler de vardır.

İMAMOĞLU AĞIRLIĞI İSTANBUL’A VERDİ

(Ekrem İmamoğlu’nun lider profili çizdiği iddiası) Soru gelince her CHP’li nasıl yanıt veriyorsa, Ekrem Bey de öyle cevap veriyor. Ekrem Bey ağırlığı zaten İstanbul’a vermiş vaziyette. Gündeminde de şu sıralar Kanal İstanbul var. Kanal İstanbul’a odaklanmış durumda. Gazeteciler doğal olarak, CHP içinde sorun yaratmak isteyenler diyelim, farklı bir dille acaba ayrıştırmayı nereden yakalayabiliriz arayışı içindeler. Bu tutmaz.

KILIÇDAROĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR: DENEME TURU YAPABİLİRİZ

(Yerli otomobili beğendiniz mi?) Yerli araba yapmaya karşı çıkmak, Türkiye’nin çıkarları açısından doğru değil. Yapabiliriz. Bir maliyeti var. 2022’de üretime başlanacağı söyleniyor, Türkiye teknolojideki hızlı değişimi yakalar ve sürdürürse bir dünya markası yaratabilir ama bugünkü teknolojide üretip orada kalırsa siz ürettiğiniz otomobili satamazsınız. Getirirlerse bir deneme turu yapabiliriz.