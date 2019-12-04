Son dakika haberi: Şule Çet davasında karar belli oldu!

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand, Şule Çet'in babası İsmail Çet ve tarafların avukatları ile müdahil Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı katıldı. Duruşmayı bazı milletvekilleri ile sanık yakınlarının da arasında bulunduğu çok sayıda kişi izledi.

Son beyanı sorulan baba Çet, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Savunma yapan sanık Çağatay Aksu, olay sonrası bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdiklerini, 45 gün sonra da Çet'e tecavüz edip, öldürmekle suçlanmaya başlandıklarını ifade etti.

Sosyal medyada ve basında aleyhlerinde propaganda yapıldığını ve ardından haklarında tutuklama kararı verildiğini savunan Aksu, maktule cinsel saldırıda bulunmadığını söyledi.

Aksu, halkın dava konusunda galeyana getirildiğini, sosyal medyada yalan haberlerle ortalığın kışkırtıldığını ve sonrasında tutuklandıklarını iddia ederek, "Mümkün olmayan şeylerle yargılanıyorum. Herkes neler olduğunu merak ediyor. Şule'ye dokunmuşluğum yok. Suç işleseydim 45 gün içinde ülkeyi terk ederdim." diye konuştu.

Çet ile bir tartışma ya da boğuşma yaşamadıklarını, Çet'i aşağı atmadığını ve neden yargılandığını bilmediğini anlatan Aksu, şunları kaydetti:

"Takdir sizin. Dosyada aleyhime hiçbir şey yok. Gerekirse bir daha videolarımızı izlemenizi, Berk ile cezaevindeki mektuplarımızı okumanızı istiyorum. Namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum, bir tane yalan söylemedim. Şule'nin ölümüne ailesi kadar ben de üzüldüm. Bunun tedavisini gördüm. Beraatimi talep ediyorum."

Sanık Akand ise olayın gerçekleştiği odada dahi bulunmadığını, suçsuz olduğunu savundu ve beraatini istedi.

Sanık avukatları da savunmalarında mahkemenin kamuoyu baskısı altında olduğunu ileri sürdü.

Akand'ın avukatlarından İskender Fatih Balkış, "Müvekkilim, iki duble içki içmeye gittiği ve o gece tanıştığı bir kız nedeniyle 16 aydır içeride. Gelinen noktada kamuoyu baskısıyla ceza verilecekse, verilecek." diye konuştu.

Sanıkların son sözlerinin de alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Ali Karaseyfioğlu hükmü açıkladı.

KARAR AÇIKLANDI

Buna göre Çağatay Aksu "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırıldı. Aksu, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 10 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere ayrıca toplam 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Sanık Berk Akand ise Aksu'nun eylemlerine yardım ettiği gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay, "cinsel saldırı" suçundan 5 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı oy çokluğuyla alan mahkeme, sanıkların tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

ŞULE ÇET'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA: MAHKEME İNDİRİM UYGULADI

Şule Çet'in avukatı Umur Yıldırım, kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.

Umur Yıldırım, gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

''Kurulan hükümde Çağatay Aksu kasten öldürmeyi, bir suçu gizlediğinden dolayı müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Buna 62 indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çevrildi. Yine cinsel saldırıdan 10 yıl ve hürriyetten alı koyma suçlarından da iki yıl altı ay ceza aldı. Berk Akan da bu suçlara yardım ettiği için..

Bu bir yıl süren adalet mücadelesiydi. Biz bu noktada sizlerle beraber, STK’larla, aklınıza gelebilecek çocuğu olan olmayan herkesle birlikte mücadele ettik ve gelinen noktada mahkeme artık son noktayı koydu. Bizim için buruk bir sevinç denir ama bir babanın acısı var, bu acıya bir nebze su serpti. Ama gelinen noktada bu kararı da istinafa taşıyacağız. Nitekim takdir indiriminin uygulanmaması gerektiğini düşünüyorduk ama mahkeme indirim uyguladı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası müebbete çevrildi.

Bu dosyada kamuoyu baskısı maalesef hukuksuz bir süreci hukuki bir sürece itmek için yapıldı. Bugün bu dosyada müebbet hapis cezası alan insanlar iki üç ay aramızda gezdi. Ve maalesef ki üç defa serbest bırakıldı. Kamuoyu baskısı deniyor ama adaletin tecellisi için kamuoyu baskısı oldu. Sanıkları bu dosyayı kamuoyundan saklamak için defalarca gizlilik kararı istediler, kapalı duruşma talep ettiler. İstedikleri tek şey kamuoyundan bu dosyayı saklamaktı. Ama kamuoyu da mahkeme de sizler de herkes karşısında durdu.''

ŞULE ÇET'İN BABASI: ACIMIZ BİTMEDİ AMA...

Şule Çet’in babası İsmail Çet, dava sonrası avukatları ile birlikte Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. İsmail Çet, "Bugün altıncı kez gelmiş olduğumuz mahkeme kararıyla gereken cezaları aldılar. Acımız bitmedi. Bir kız evladının acısı bitmez ama bu cezayı aldıkları için içimize biraz su serpildi. Bu bakımdan devletimize, hükümetimize, siyasi partilere yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum. Kadınlarımızın başından böyle olaylar geçmesin. Saygıyla, sevgiyle onların yanında olmamız lazım. Her gün bir cinayet haberi geliyor, üzülüyoruz. Bizlerin, kadınlarımıza bu eziyeti yapmamamız gerekiyor. Ben bir baba olarak kız evladımı kaybettim. Böyle bir durumla başka anneler, babalar yanmasın" diye konuştu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de, Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında dava açılmıştı.

"Kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarının yöneltildiği sanıklar Aksu ve Akand, ilk defa 6 Şubat 2019'da hakim karşısına çıkmış ve suçlamaları reddetmişti.

Davanın 20 Kasım 2019'da görülen duruşmasında, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıklamış, Aksu'nun üzerine atılı suçlardan müebbet hapis ve 39 yıla, Akand'ın ise Aksu'nun eylemlerine yardım ettiği gerekçesiyle 31 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etmişti.