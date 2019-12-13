Son dakika haberi: Şişli'de 5 katlı binanın çatısında çökme

Olay saat 08.30'da Şişli Gülbağ Mahallesi Karanfil Sokak 18 numaradaki Esen Apartmanı'nda meydana geldi. Altı katlı apartmanın çatı katı, henüz bilinmeyen sebeple büyük gürültüyle çöktü.



Deprem olduğu zannedilen olay, korku ve endişeye neden oldu. Moloz yığınları çevreye dağılırken, 6. katta bulunan iki dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Apartmanda oturanlar korku ve panik içinde sokağa kaçıştı. Çatıdan dökülen moloz yığınları nedeniyle yoldan geçen 3 kişi yaralandı.



Moloz parçaları apartmanın önünde park halinde bulunan 3 otomobilde hasara yol açtı.



Bu sırada apartman gaz kokusunun yayılması endişe yarattı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra İGDAŞ görevlileri geldi. İtfaiye görevlileri apartmana girerek evini terk etmeyen daire sakinlerini tahliye etti.



Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Polis de binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek, toplanan vatandaşları, çatıdan tekrar moloz düşebileceği endişesiyle uzaklaştırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.