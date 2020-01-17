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Hakan AKGÜN- Hüseyin KALAY/TEKKEKÖY (Samsun), (DHA)- AA- İHA
Haber Giriş: 17.01.2020 - 09:38,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Samsun'da korkutan yangın

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SAMSUN'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

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  • Samsunda, plastik fabrikasında yangın
  • Samsunda, plastik fabrikasında yangın
  • Samsunda, plastik fabrikasında yangın
  • Samsunda, plastik fabrikasında yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yangın, saat 09.00 sıralarında sanayi bölgesinde bulunan ısı yalıtım ürünleri fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan çıkan simsiyah dumanlar gökyüzünü kapladı.
Yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.  Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışması yapılıyor. Yangının çıkış nedeninin belirlemesi için çalışma başlatılırken, ölen ya da yaralanın olmadığı yangında, fabrikada birçok makine ve ham madde de kullanılamaz hale geldi.  

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