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Müge YARIMBATMAN - İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 07.01.2020 - 11:39,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı! Yolcular böyle tahliye edildi

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın yolcuları olaydan hemen sonra yaşananları kaydetti.

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  • Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı
  • Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı
  • Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı
  • Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sharjah - İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi. Olay sırasında yaralanan olmadı.

Pistten çıkan uçağın yolcuları olaydan hemen sonra yaşananları kaydetti. Görüntülerde çamura saplanan uçaktan inen yolcular uzaklaşırken itfaiyenin uçağın yanına hızla geldiği görülüyor.

Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı
İstanbul hava sahasında uçak yoğunluğu
İstanbul hava sahasında uçak yoğunluğu
Pilot ile kule konuşmaları: İnişte toprağa çıktık, iyi gözüküyoruz
Pilot ile kule konuşmaları: İnişte toprağa çıktık, iyi gözüküyoruz
Uçağın pistten çıktığı Sabiha Gökçen’de yolcu yoğunluğu
Uçağın pistten çıktığı Sabiha Gökçen’de yolcu yoğunluğu
Sabiha Gökçen Havalimanı saat 20:00ye kadar uçuşlara kapalı
Sabiha Gökçen Havalimanı saat 20:00'ye kadar uçuşlara kapalı
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı
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