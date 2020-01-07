Son dakika haberi... Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı! Yolcular böyle tahliye edildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın yolcuları olaydan hemen sonra yaşananları kaydetti.
Sharjah - İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi. Olay sırasında yaralanan olmadı.
Pistten çıkan uçağın yolcuları olaydan hemen sonra yaşananları kaydetti. Görüntülerde çamura saplanan uçaktan inen yolcular uzaklaşırken itfaiyenin uçağın yanına hızla geldiği görülüyor.
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