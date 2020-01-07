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DHA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 19:00,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Sabiha Gökçen’de seferlerin başlangıç saati 22.00’a ertelendi

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Son dakika haberi: Sabiha Gökçen’de seferlerin başlangıç saati 22.00’a ertelendi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle kapalı bulunan pistin açılması ertelendi. Seferlerin saat 22.00’da başlayacağı öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle uçuşlara ara verilmiş, seferler saat 20.00’a kadar ertelenmişti. Yeni yapılan açıklamada ise seferlerin saat 22.00’da başlayacağı öğrenildi. Öte yandan pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Son dakika haberi: Sabiha Gökçen’de seferlerin başlangıç saati 22.00’a ertelendi

20 EK SEFER PLANLADI

SABİHA Gökçen Havalimanı’nda inişi sonrası pisten çıkan uçak nedeniyle uçuşlar halen yapılamazken, Türk Hava Yolları’ndan (THY) yapılan açıklamada, yolcuların mağdur olmaması için 20 ek sefer planlandığı belirtildi.  Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydan kapalılığı devam etmektedir. Misafirlerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla İstanbul Havalimanı’ndan 20 ek sefer planladık. Meydan operasyonlara yeniden açıldığında tam kapasite hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktıSABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor
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