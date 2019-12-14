MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRötarlı geldi etkili oldu... Kâbusu yaşattı
GeriGündem Rötarlı geldi etkili oldu... Kâbusu yaşattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)-
14.12.2019 - 19:09, Son Güncelleme:

Rötarlı geldi etkili oldu... Kâbusu yaşattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rötarlı geldi etkili oldu... Kâbusu yaşattı

Antalya’yı bir haftadır etkisi altına alan ve aşırı yağışlar nedeniyle kırmızı kod uygulamasının dahi verildiği kentte, sağanak yağışlar aralıklarla devam ediyor. Antalya'nın Kaş ilçesinde dolu ve sağanak nedeniyle bazı seraların naylon örtüleri zarar gördü, bazı seralarda ise su baskınları yaşandı. İlk belirlemelere göre 35 dekar alanın zarar gördüğü kaydedildi.. Serik ilçesinde ise sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu evde mahsur kalan 5 kişilik aileyi jandarma ekipleri kurtardı.

Kaş’ta dolu ve sağanak Kınık ve Ova mahallelerinde zarara yol açtı. Bazı seraların üzerinin kapatıldığı naylon örtüler yırtılırken, bazı seralarda ise su baskınları yaşandı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, zarar gören seraları gezerek, üreticilerle görüştü. Belediyeye ait iş makineleri de seralardaki suların tahliyesi için çalışma yaptı. Bölgedeki zararın boyutuyla ilgili tespit çalışmaları başlatıldı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ani ve şiddetli yağış nedeniyle Ova Mahallesi yakınlarındaki gölün su seviyesinin yükseldiğini ve taşkına neden olduğunu, bu nedenle de bazı seraların zarar gördüğünü söyledi.

35 DEKAR ZARAR GÖRDÜ

Rötarlı geldi etkili oldu... Kâbusu yaşattı

Antalya’nın Kaş ilçesinde dolu ve sağanak nedeniyle zarar gören sera alanlarında hasar tespit çalışmaları sürüyor. İlk tespitlere göre 35 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.

MAHSUR KALAN AİLE KURTARILDI

ANTALYA’nın Serik ilçesinde, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu evde mahsur kalan 5 kişilik aileyi jandarma ekipleri kurtardı. Meyve bahçeleri ve tarım arazilerinin su altında kaldığı bölgeye giden bir itfaiye aracı da toprak yolun çökmesi nedeniyle yan yattı.

Serik’e bağlı Alacami Mahallesi Hacıhasanlar mevkisinde sağanak sonrası su seviyesi yükselen Çakallık Deresi taştı. Taşan suların evlerine dolması nedeniyle Ramazan (74), Dudu (57), Ahmet (32), Gülsüm Nur (16) ve Türkan Alice (30) ailesi mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri aileyi tahliye etti. Bölgedeki bazı meyve bahçeleriyle tarım arazileri de su altında kaldı.

Rötarlı geldi etkili oldu... Kâbusu yaşattı

GRUP YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Çandır Mahallesi Üçtepeler mevkisindeki derenin yağmur nedeniyle taşması sonucu da Pınarcık, Karıncalı, Berendi, Büğüş ve Zırlankaya mahallerini bağlayan grup yolu su altında kaldı. Bazı araçların kaldığı yolda ulaşımda aksamalar meydana geldi.

İTFAİYE ARACI YOLDA MAHSUR KALDI

Diğer yandan Alacami Mahallesi’nde mahsur kalan aileyi kurtarmak için bölgeye sevk edilen itfaiye aracı da grup yolundaki su taşkını nedeniyle yolda kaldı. Toprak yolun bir kısmının çökmesi nedeniyle yan yatan itfaiye aracı ekiplerin çalışması sonrası kurtarıldı.

Antalya'da 4 gün önce kırmızı kod uyarısı verilmişti. 

Antalya'da kırmızı kodlu alarm verilmesinin ardından fırtına ve sel bekleyen vatandaşların korktuğu olmamıştı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle