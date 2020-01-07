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AA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 21:07,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... Putin Türkiye'ye geldi

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Son dakika haberi... Putin Türkiye'ye geldi

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'a geldi.

Suriye'deki temaslarının ardından Türkiye'ye hareket eden Putin'i taşıyan uçak, saat 21.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Vladimir Putin'i taşıyan konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

Putin, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak.

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