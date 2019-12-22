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Gündem
AA
22.12.2019 - 23:04, Son Güncelleme:

Otomobilde çifte infaz

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Otomobilde çifte infaz
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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde, park halindeki 01 GF 100 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş edildi.

Otomobilde bulunan Bülent M. ve arkadaşı Murat G. ağır yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İKİSİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen iki arkadaş yaşamını yitirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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