Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Ömer Çelik'ten ABD Senatosu'nun skandal kararına sert yanıt
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''ABD Senatosu'nun 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında asılsız iddiaları esas alan ve Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.'' ifadelerinde bulundu.
Bu temelsiz ve çirkin karar, soykırım endüstrisi lobisini memnun etse de, tarihi yalan siyasetine alet etmektedir. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olacak niteliktedir. Siyasi açıdan tamamen sorumsuz bir yaklaşımdır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) 13 Aralık 2019
DETAYLAR GELİYOR...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle