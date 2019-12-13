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13.12.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ömer Çelik'ten ABD Senatosu'nun skandal kararına sert yanıt

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Son dakika haberi: Ömer Çelik'ten ABD Senatosu'nun skandal kararına sert yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''ABD Senatosu'nun 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında asılsız iddiaları esas alan ve Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.'' ifadelerinde bulundu.




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