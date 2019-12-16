Son dakika haberi... Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Akşemsettin İlkokulu ve Ortakulu’nun çatısında bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Öğrenciler okuldan hızla tahliye edilirken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışıyor.
Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesindeki Akşemsettin İlk ve Ortaokulunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Okul yöneticileri öğrencileri tahliye ederken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
Binada mahsur kalanın olmadığı belirlenirken, yangın nedeniyle okulun çatısından yoğun dumanların yükseldiği görüldü.
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