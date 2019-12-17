Son dakika haberi... Oktay: Uluslararası arenada hesap vermez, hesap sorarız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Uluslararası arenada, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, hesap vermez, hesap sorarız" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Genel Kurulunda konuşuyor.
Oktay'ın açıklamaları şöyle:
Uluslararası arenada, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, hesap vermez, hesap sorarız.
Gerekirse asker gönderme, gerekirse Doğu Akdeniz'de sondaj, sınır ötesinde operasyon ne gerekiyorsa onu yaparız, yapıyoruz.
'FETÖ borsası' gibi iddiaların FETÖ ile sürdürdüğümüz kesintisiz mücadeleyi sulandırmasına izin vermemeliyiz.
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