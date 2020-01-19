Son dakika haberi: Okmeydanı'nda metrobüs kazası
Zincirlikuyu'dan Avcılar istikametine giden metrobüs, Okmeydanı durağında önündeki metrobüse çarptı. Kazada metrobüs sürücüsü yaralanırken, yolcular büyük panik yaşadı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Okmeydanı Hastane Durağı'nda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Zincirlikuyu-Avcılar seferini yapan metrobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle Okmeydanı Hastane Durağı'nda önündeki metrobüse çarptı. Kazada arkadaki metrobüs sürücüsü yaralandı.Yaralı sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle, metrobüs seferlerinde bir aksama yaşanmıyor.
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