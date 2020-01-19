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Hasan YILDIRIM - Cemal YURTTAŞ /İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 19.01.2020 - 10:13,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Okmeydanı'nda metrobüs kazası

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Zincirlikuyu'dan Avcılar istikametine giden metrobüs, Okmeydanı durağında önündeki metrobüse çarptı. Kazada metrobüs sürücüsü yaralanırken, yolcular büyük panik yaşadı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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  • Metrobüs metrobüse arkadan çarptı; şoför yaralandı
  • Metrobüs metrobüse arkadan çarptı; şoför yaralandı
  • Metrobüs metrobüse arkadan çarptı; şoför yaralandı
  • Metrobüs metrobüse arkadan çarptı; şoför yaralandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, Okmeydanı Hastane Durağı'nda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Zincirlikuyu-Avcılar seferini yapan metrobüs  henüz belirlenemeyen bir nedenle Okmeydanı Hastane Durağı'nda önündeki metrobüse çarptı. Kazada arkadaki metrobüs sürücüsü yaralandı.Yaralı sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle, metrobüs seferlerinde bir aksama yaşanmıyor.

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