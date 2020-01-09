Son dakika haberi: Numan Kurtulmuş’tan ABD- İran gerilimi açıklaması

Numan Kurtulmuş’un açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Amerika - İran gerilimi... Trump gerginliği tırmandırmadı... Bitti mi?

Masaya oturmaları çok kolay görünmüyor. Kasım Sülemani suikastinin bir sebep olmadığını bir netice olduğunu düşünüyorum. Dünyadaki gelişmeleri görmeden Orta Doğu'da olan biteni anlamak kolay değil. Bir tarafta ekonomik savaş, siber savaş, vekalet savaşları... Suriye krizi ile birlikte dünyanın bütün güçlerinin dikkati buraya yöneldi. Bütün bölge kanlı satranç tahtasına döndü. Çoktan başlamış olan bir savaş var. Fevkalede zor bir sürecin başladığını görmek lazım.

Türkiye bölgede kilit taşı konumundadır. Türkiye akıllı bir şekilde bölgede duruyor ve tansiyonun düşürülmesi için hareket ediyor.

Türkiye tansiyonun düşmesi için devredeydi? Yeni süreçte de devam edecek mi? Ankara'nın beklentisi nedir?

Bizim beklentimiz, savaş ve çatışmalarla... Şimdi Irak'ta Kasım Süleymani'yi öldürüyorsunuz... Bu başlı başına gerilimi tırmandıran bir eylemdir. Biz tansiyonun düşmesi gerektiğine inanıyoruz. Burası tesadüfen seçilmiş bir yer değil. Sünni ve Şii ayrımının keskin olduğu bir yer. Anayasal düzenini oluşturmaya çalışan bir ülkeden bahsediyoruz. Böyle bir ülkede suikastin yapılmış olması büyük bir provokasyon. Türkiye doğru bir yerde duruyor.

Kürt Bölgesel Yönetimi yeniden bağımsızlık talebinde bulunabilir mi? Böyle bir girişim söz konusu olabilir mi?

Kasım Sülemani'nin öldürülmesi gibi münferit bir sürü olay var. Ana resmi görmek lazım. Biz ana resmi görüyoruz. Bu bölgedeki ülkelerin daha fazla bölünüp parçalanması isteniyor. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice bölgede 22 ülkenin haritası değişecek demişti. Bu tesadüfen söylenmiş bir cümle değildi.



Bu bölgede daha fazla bölünmenin olacağı bir bölge olacaktı. Maalesef oldu. Libya'da hiç bir şey yoktu Libya karıştı, Suriye'de bir şey yoktu Suriye karıştı, Irak paramparça oldu. Yemen son derece zor bir sürecin içine girdi. Ayrıca Türkiye ve İran'ın da bir takım sıkıntıların içine girmesi planlanan hedefler arasındadır.



İNFAZ DÜZENLEMESi



Önümüzdeki günlerde infaz düzenlemesiyle ilgili çalışma meclise gelecek.





