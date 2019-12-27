Son dakika haberi: MSB’den Libya mesajı: TSK her an göreve hazır

Yeni yılda Libya’ya asker göndermek için tezkerenin TBMM’ye sunulma hazırlıkları devam ederken süreçle ilgili soruyu yanıtlayan askeri kaynaklar, “Emir verildiği anda TSK, her an her yerde görev yapma kabiliyetine sahip bir ordudur ve burada da görev yapmaya hazırdır” dediler.



Kaynaklar, rejim askerleri tarafından çevrilen İdlib’deki 8. gözlem noktasıyla ilgili soruya da şu yanıtı verdiler:



“Şu an herhangi bir risk yok. 9. gözlem noktasında da benzer bir durum yaşanmıştı.



İkmalle ilgili de bir sorun yok. Bu tür konuları Rus muhataplarımızla koordineli şekilde yürütüyoruz. Oradaki birliklerimiz, muharebe için oraya gitmedi.



Çatışmasızlık ortamını gözleyip, rapor ediyorlar ancak herhangi bir saldırı olursa, gerekli karşılığı verebilecek seviyedeler.”



2019'DA 150 TERÖR OPERASYONU YAPILDI





Milli Savunma Bakanlığı, "PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik bu yıl yurt içinde ve dışında 31'i büyük 119'u orta çaplı toplam 150 operasyon icra edildi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları bölgelerine 580 bini aşkın Suriyelinin gönüllü olarak geri dönmesi sağlandı." açıklamasında bulundu.

Açıklamada, FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne 18 bin 630 personelin ihraç edildiği, 982 emekli personelin rütbelerinin geri alındığı bildirildi.