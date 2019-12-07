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07.12.2019 - 18:35, Son Güncelleme:

Son dakika haberi... MSB'den 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Handke’ye verilmesine sert tepki

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Son dakika haberi... MSB'den 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Handke’ye verilmesine sert tepki

Milli Savunma Bakanlığı, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesini kınadı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna soykırımının canisi, masum Boşnak kardeşlerimizin katili, Miloseviç'in en büyük destekçisi ve soykırımın inkarcısı Peter Handke'ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz. Vicdan sahibi her insanı derinden yaralayacak, Nobel ödüllerini bir kez daha tartışmalı hale getirecek bu tarihi hatadan bir an önce dönülmesini bekliyoruz."

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