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Son dakika haberi: MSB görüntüleri paylaştı! Hepsi imha edildi
MSB'den gelen açıklamada, ''Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız PKK/YPG’li teröristlerce hazırlanan 75 adet Claymore tipi el yapımı mayın tespit etti. Mayınlar METİ tarafından kontrollü şekilde imha edildi.'' denildi.
Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız PKK/YPG’li teröristlerce hazırlanan 75 adet Claymore tipi el yapımı mayın tespit etti. Mayınlar METİ tarafından kontrollü şekilde imha edildi. pic.twitter.com/xY9fyKlk9u— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 12 Aralık 2019
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