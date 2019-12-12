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12.12.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB görüntüleri paylaştı! Hepsi imha edildi

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Son dakika haberi: MSB görüntüleri paylaştı! Hepsi imha edildi

MSB'den gelen açıklamada, ''Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız PKK/YPG’li teröristlerce hazırlanan 75 adet Claymore tipi el yapımı mayın tespit etti. Mayınlar METİ tarafından kontrollü şekilde imha edildi.'' denildi.




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