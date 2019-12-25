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Gündem
DHA
25.12.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: PKK/YPG Cerablus'ta sivilleri hedef aldı: 14 yaralı

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Son dakika haberi: PKK/YPG Cerablus'ta sivilleri hedef aldı: 14 yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'ndeki Cerablus ilçe merkezinde, el yapımı patlayıcı yüklü 2 motosikleti uzaktan kumanda ile patlatması sonucu 4'ü ağır 14 sivilin yaralandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi’ndeki Cerablus ilçe merkezinde, yine masum sivilleri hedef aldı. EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumanda ile patlatan teröristler, aralarında çocukların da olduğu 4’ü ağır olmak üzere 14 sivili yaraladı" denildi.


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