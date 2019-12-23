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23.12.2019 - 18:15, Son Güncelleme:

Son dakika haberi! MSB duyurdu: Terör örgütü PKK/YPG 8 sivili katletti

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Son dakika haberi! MSB duyurdu: Terör örgütü PKK/YPG 8 sivili katletti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivili katletti, çok sayıda sivili yaraladı." denildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı Bölgesi’nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladı."

 

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