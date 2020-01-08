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Haber Giriş: 08.01.2020 - 21:27,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... MSB duyurdu: 4 asker şehit oldu

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Son dakika haberi... MSB duyurdu: 4 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu 4 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 8 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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