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25.12.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB açıkladı... Hepsi imha edildi

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Son dakika haberi: MSB açıkladı... Hepsi imha edildi

MSB'den gelen açıklamada, ''Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn’ın Ar Bain köyünde, PKK/YPG terör örgütünün EYP Atölyesi olarak kullandığı bina tespit edildi. METİ tarafından EYP yapımında kullanılan malzeme ve düzenekler imha edildi.'' denildi.


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