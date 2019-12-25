Son dakika haberi: MSB açıkladı... Hepsi imha edildi

Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn’ın Ar Bain köyünde, PKK/YPG terör örgütünün EYP Atölyesi olarak kullandığı bina tespit edildi. METİ tarafından EYP yapımında kullanılan malzeme ve düzenekler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/wCTfis8lqI