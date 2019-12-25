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Son dakika haberi: MSB açıkladı... Hepsi imha edildi
MSB'den gelen açıklamada, ''Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn’ın Ar Bain köyünde, PKK/YPG terör örgütünün EYP Atölyesi olarak kullandığı bina tespit edildi. METİ tarafından EYP yapımında kullanılan malzeme ve düzenekler imha edildi.'' denildi.
Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn’ın Ar Bain köyünde, PKK/YPG terör örgütünün EYP Atölyesi olarak kullandığı bina tespit edildi. METİ tarafından EYP yapımında kullanılan malzeme ve düzenekler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/wCTfis8lqI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 25 Aralık 2019
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