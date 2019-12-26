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Gündem
DHA- AA
26.12.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB açıkladı! 5 PKK'lı terörist teslim oldu

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Son dakika haberi: MSB açıkladı! 5 PKK'lı terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist, Silopi ve Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.




Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist Silopi'de, Suriye barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist Nusaybin’de güvenlik güçlerimize teslim oldu" denildi.

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