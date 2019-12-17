Son dakika haberi: MSB: Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonucunda terör örgütü PKK'daki çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Kızıltepe'deki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadesine yer verildi.



