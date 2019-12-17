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Gündem
AA
17.12.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB: Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

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Son dakika haberi: MSB: Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonucunda terör örgütü PKK'daki çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Kızıltepe'deki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadesine yer verildi.


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