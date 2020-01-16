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DHA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 08:56,Son Güncelleme:/

MSB açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.


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