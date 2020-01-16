MSB açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.
Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/T8axw0j79I— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 16 Ocak 2020
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