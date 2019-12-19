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19.12.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB açıkladı... 2 terörist teslim oldu

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Son dakika haberi: MSB açıkladı... 2 terörist teslim oldu

MSB'den gelen açıklamada, ''Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Şırnak Silopi'de Hudut Karakoluna teslim oldu. Böylece son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10'a ulaştı.'' denildi.




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