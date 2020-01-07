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Haber Giriş: 07.01.2020 - 11:50,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: MSB açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: MSB açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den gelen açıklamada, ''Irak kuzeyi Gara bölgesinde, bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.'' denildi.




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