MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: MİT yakalayarak Türkiye'ye getirmişti... Tutuklandı!
GeriGündem Son dakika haberi: MİT yakalayarak Türkiye'ye getirmişti... Tutuklandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 03.01.2020 - 19:16,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: MİT yakalayarak Türkiye'ye getirmişti... Tutuklandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: MİT yakalayarak Türkiye'ye getirmişti... Tutuklandı!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranırken Arnavutluk'tan Türkiye'ye sınır dışı edilen şüpheli Harun Çelik, "silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli Harun Çelik'in işlemleri tamamlandı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Çelik'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Arnavutlukta yakalanan FETÖcü Türkiyeye getirildi
Arnavutluk'ta yakalanan FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi
FETÖ'cü Harun Çelik, Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirildiFETÖ terör örgütü firarisi Harun Çelik, MİT'in yaptığı operasyonla Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirildi. FETÖ'cü Çelik'in götürüldüğü sırada arkadaşlarının peşinden koşarak "Harun bayıl. Harun bayılma numarası yap" diye bağırdıkları duyuldu.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle