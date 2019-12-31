Son dakika haberi: Meteoroloji'den uyarı geldi... Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU



Marmara Bölgesi'nde havanın çok bulutlu olacağı bölge genelinde (Edirne hariç) yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu 6

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu 8

İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 13

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 13

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2

Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu 11