Son dakika haberi.... Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek olan sağanak yağışların, İstanbul il geneli ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde (Bandırma, Marmara, Erdek, Manyas, Gönen) Salı (07.01.2020) günü gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

ADANA VE MERSİN İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Adana ve Mersin'de yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.



Müdürlükten yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın Mersin merkez ve kıyı ilçeleri ile Adana'nın batısında etkili olmasının beklendiği, metrekareye 100-200 kilogram yağış düşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sağanağın, çarşamba sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

DOĞU AKDENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren 6-8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve diğer risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.