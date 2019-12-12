Son dakika haberi... Mert'in ölümüne neden olan kapak otopside çıkarıldı

Ankara Keçiören’de bulunan Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu’nda eğitim gören Mert Yağız Köksal, önceki gün saat 08.30’da teneffüste kantinde aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yemeye başladıktan sonra fenalaştı. Bir anda yere yığılan Mert’e ilk müdahaleyi Sıddık adlı okul görevlisi yaptı. Öğretmenler ve okul görevlileri, Mert’i okulun karşısındaki sağlık merkezine götürdü. Buradan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mert, saat 09.10’u gösterdiğinde yolda hayatını kaybetti.

Mert'in ölümü ile ilgili soruşturma sürerken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da okul yöneticilerinin açığa alındığı belirtildi.

Mert'in nefes borusuna kaçarak ölümüne neden olan şırınga kapağı Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside çıkarıldı. Parçada diş izine benzer ısırık izi olduğu görüldü. Şırınga kapağı yürütülen soruşturma kapsamında incelenecek.

Mert'in ölümüne ilişkin soruşturma ise sürüyor.