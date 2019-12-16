Son dakika haberi... Mert Yağız Köksal 'şırınga çikolatadan' ölmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda doktorun ifadesi ortaya çıktı

Keçiören ilçesinde yaşayan Şükran-Faruk Köksal çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 6 gün önce okul kantininden aldığı oyuncak şırınga içindeki sıvı çikolatayı yerken kapağının nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı.

Görevli tarafından okulun karşısındaki sağlık merkezine götürülen Köksal, buradan ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası Mert, gözyaşları arasında toprağa verilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul yöneticileri görevden uzaklaştırıldı.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada devam eden soruşturma kapsamında Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı. Yürekleri dağlayan görüntüde, ilk olarak Mert'in okul koridorunda boğazını tutarak Okul Müdür Yardımcısı'nın odasına yöneldiği, odada kimse olmayınca koridorda bulunan okul görevlisi Sıddık Kalender'in yanına koştuğu görüldü. Daha sonra hademeye boğazının tıkandığı yönünde hareketlerde bulunuyor ve Mert yere yığılıyor. Görüntünün devamında, görevlinin diğer öğrencilerin gözleri önünde yere yığılan Mert'e müdahalesi ve Mert'in götürüldüğü sağlık ocağından sedyeyle ambulansa taşınması yer alıyor.

DOKTORUN İFADESİNDE KAHREDEN DETAYLAR

Sıddık Kalender ifadesinde Mert'in epilepsi krizi geçirdiğini sandığı söylemiş. Okulun karşısındaki sağlık merkezinde müdahale eden doktorun ifadesinde ise ''Bana epilepsi krizi geçirdiği söylendi. Ben epilepsi krizi geçirdiğini düşündüm. Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi. O nedenle buna yönelik bir müdahalede bulunmadık'' dediği öğrenildi.

Kantinci ifadesinde ''6 Aralık'a kadar şırınga şeklinde çikolatayı sattık. Okul denetimlerinde bana bunun yasak olduğu söylenmedi'' demiş.