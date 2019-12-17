AA
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Son dakika haberi: Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin'in Derik ilçesi kırsalında jandarma komandoları ve özel harekat timlerince düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince yapılan operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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