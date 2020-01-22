Son dakika haberi! Manisa'da deprem... İstanbul'da da deprem hissedildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından 4.4 büyüklüğünde bir artçı daha kaydedildi.

Deprem İstanbul başta olmak üzere İzmir, Bursa Balıkesir gibi bir çok ilde hissedildi.

Deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde kaydedildi.

UZMANLAR YORUMLADI

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Oğuz Gündoğdu yaptığı açıklamada: Çok sık depremler olması öncü olduğu anlamına geliyor. Akhisar çok uzak. Bu depremlerden bazısı artçı sayılan depremlerdir diğerleri de öncü depremleridir. Bu nedenle beklenen büyük depremin sırası değil. Bu zon içirerisinde olan depremdir. İçerisinde 5,5 6'ya giden depremler olabilir.

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU'DAN AÇIKLAMA

Köylerle ilgili sıkıntılı haberler geldi. Vatandaşlarımız panikleyip sokaklara çıktı. Şu anlık yıkılan bir binamız yok. Akhisar'a yakın bir köyde bir bina yıkıldı. Belediye ekiplerimizi gönderdik. Onun dışında kötü bir haber gelmedi.

İnsanlarımız şu an sokağa çıktı. Biz de şiddetli bir şekilde etkilendik. O an arabanın içindeydik. Arkasından artçı depremler oldu. Problemli köye doğru ilerliyoruz. Köyde yıkılan bina da henüz net bir haber yok.

VALİDEN İLK AÇIKLAMA

Manisa Valisi Ahmet Deniz can kaybı olmadığını söyledi. .