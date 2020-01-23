Son dakika haberi: Manisa'da bir deprem daha

MANİSA'DAKİ DEPREM SONRASI HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI



Depremin gerçekleştiği Musalar ile yakın konumdaki Selçikli, İlyaslar, Karakurt, Dingiller ve Gökçeahmet mahallelerinde hasar tespit çalışması yapan AFAD ekipleri, yıkılan binaya rastlamadı. Büyük bölümü kerpiç ve eski yapı olan 15'e yakın evde duvar çatlakları tespit eden ekipler, bazı bahçe duvarlarının da yıkıldığını belirledi.



Deprem sonrası bölgedeki çok sayıda vatandaş sokakta yakılan ateşin başında sabahlarken sıcaklığın sıfırın altında 4 dereceye düşmesi nedeniyle bazı vatandaşların evlerine döndükleri gözlendi.



Kızılay'ın talep eden vatandaşlar için çadır kurduğu bölgede deprem korkusu yaşayan vatandaşlara çorba ve sıcak içecek servisi yapıldı.



Selçikli Mahallesinde oturan ve evinde çatlaklar oluşan Ali Osman Altınöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada deprem anında evde olduklarını, depremle birlikte elektriklerin de kesildiğini söyledi.



Deprem bitince kendilerini dışarıya attıklarını anlatan Altınöz, "Zaten o anda evin duvarlarından sıvalar döküldü. Evde çatlamalar da var. Çok şiddetli oldu. Şükür can kaybımız yok. Sabaha kadar dışarıda bekledik." dedi.



Bünyamin Oluk da depremin bir anda olmasıyla korktuklarını, ne yapacaklarını şaşırdıklarını belirterek, "Sokaklara attık kendimizi. Çocuklarımız arabada uyudu. Biz de ateş yakıp sabahı bekledik. Mahallemizdeki bazı evlerde çatlaklar oluştu. Bazılarının içinde durulmayacak şekilde hasar oluştu." diye konuştu.



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