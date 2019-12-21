Son dakika haberi.. Maltepe'de otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 2 yaralı
İstanbul Maltepe'de seyir halindeki bir araç, başka bir araç içindeki kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda iki kişi ağır yaralanırken, polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi, Karaca Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, içerisinde 2 kişinin bulunduğu 34 FZ 8154 plakalı otomobile, başka bir araçtan silahla ateş açıldı. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.
Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, polis ekiplerin silahlı saldırganların yakalaması için çalışmalar başlattı.
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