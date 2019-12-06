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Rihan ALP/DİYARBAKIR, (DHA)
06.12.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Lice'de 1 ton 97 kilo esrar ele geçirildi

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DİYARBAKIR'da, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kıran-5' operasyonunda, Lice ilçesinde 1 ton 97 kilo esrar ve 3 tüfek ele geçirildi. Teröristlerin kullandığı sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Kıran-5' operasyonu kapsamında, Lice'de kayalıklar ve çalılar arasına gizlenen 31 çuval ile 3 jelikan bidon içinde 1 ton 36 kilo esrar ele gerildi. Operasyon kapsamında, teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak ile içindeki yaşam ve giyim malzemeleri kullanılamaz hale getirildi.

Son dakika haberi... Licede 1 ton 97 kilo esrar ele geçirildi


Ekipler, Yolçatı köyünde oturan N.İ.'nin evinde de 17 paket içinde 15 kilo esrar, ruhsatsız av tüfeği, 15 av tüfeği fişeği, 2 havalı tüfek; Sınır mezrasındaki S.D.'nin evinde ise 46 kilo esrar ve 110 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

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