Son dakika haberi... Kritik FETÖ operasyonları: 131 gözaltı kararı

İŞTE KRİTİK OPERASYONLAR

* Ankara merkezli FETÖ soruşturması kapsamında daha önce kamu kurumlarından ihraç edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

* 2013 İdari Yargı Sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü eski hakim 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

* Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TÜBİTAK'taki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5'i aktif görevde 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

* Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 35'i muvazzaf 36 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

JANDARMA'DA FETÖ OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığındaki bazı şüpheliler hakkında, FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 35'i muvazzaf 36 asker hakkında gözaltı kararı verildiği, Ankara merkezli 22 ilde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonla şüphelilerden 11'inin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği duyuruldu.

TÜBİTAK YAPILANMASI SORUŞTURMASINDA 19 GÖZALTI KARARI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundaki (TÜBİTAK) yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 5'i aktif görevde 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 19 TÜBİTAK personeli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 5'inin aktif görevde olduğu belirtilen açıklamada, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği, zanlılardan 10'unun yakalandığı kaydedildi.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği açıklandı.