Son dakika haberi... Korucu olmak için başvurdu tecavüzden tutuklandı

Tuncelİ Pertek’te halkın infiale kapılmasına yol açan istismar olayının içyüzüne Hürriyet gazetesi ulaştı. Telefon tamir dükkânı ve bilgisayar oyun salonu işleten H.Y. korucu olmak için jandarmaya başvurdu. Jandarma ekipleri H.Y. hakkında güvenlik soruşturması yaparken, lise öğrencisi M.H. adlı bir çocuk, H.Y.’ye ait güvenlik kamerası kayıtlarını güvenlik güçlerine verdi. Kayıtta, H.Y.’nin E. adlı çocukla işyerinde cinsel ilişkiye girdiği görülüyordu. H.Y.’nin kayıtları bilgisayarında sakladığı ve çocukları cinsel ilişkiye zorlamak amacıyla tehdit için kullandığı saptandı.

‘KAMERADAN GÖRDÜM’

Ardından 16 yaşındaki M.H.’nin ifadesi alındı. M.H., 4-5 yıl önce bilgisayar oyunu oynamak için H.Y.’nin dükkânına gittiğini ve zamanla H.Y.’nin teklifi ile dükkânda çalışmaya başladığını kaydetti. M.H., ilerleyen günlerde bu kişi tarafından tecavüze uğradığını söyledi. Geçen yaz dükkâna E.C.K. adlı sınıf arkadaşının geldiğini belirten M.H., şöyle devam etti:

“İşyerinin arka tarafındaki teknik servis bölümünden seslerin geldiğini fark ettim. Güvenlik kamerasının kayıtlarına baktım. H.Y.’yi E.C.K.’yi öpmeye çalışırken gördüm. E.C.K. içine kapanıktı. Son zamanlarda kötü olduğunu görünce ne olduğunu sordum. Kendisine H.Y.’nin tecavüz ettiğini söyledi.”

ÇOCUKLARI TEHDİT ETTİ

M.H. dükkâna E. adlı bir başka arkadaşının gelip gittiği söyledi. H.Y.’nin kendisine şantaj yaparak “Elimde videoların var, her tarafa yayarım” diye tehdit ettiğini savunan M.H., bunun üzerine E. ile cinsel ilişkiye girdiğini ve üçlü ilişki yaşadıklarını savundu. M.H., “Beni ve ailemi öldürmekle tehdit edince korktum ve cinsel ilişkiye girdim” dedi. M.H. ayrıca, M. adlı bir ortaokul öğrencisinin H.Y. tarafından istismar edildiğini, O.’nun da dükkânın müdavimleri arasında olduğunu savundu. M.H., “H.Y. tecavüz ettiği veya birlikte olduğunda para veriyordu” dedi. H.Y. tutuklanarak cezaevine konuldu.