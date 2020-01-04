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AA
Haber Giriş: 04.01.2020 - 23:47,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... Konya'da öldürdü, Kocaeli'de yakalandı!

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Son dakika haberi... Konya'da öldürdü, Kocaeli'de yakalandı!

Konya'da bir kişiyi öldürdüğü ileri sürülen kadın, Kocaeli'de yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 3 Ocak cuma günü Konya'nın Seydişehir ilçesinde kasten öldürme olayını gerçekleştirip kaçan Ö.K'nın Kocaeli'de bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

Kadın şüphelinin sosyal medya üzerinden ayrılmak üzere olduğu kocasını da öldüreceği yönünde paylaşımda bulunduğu belirtilen açıklamada, zanlının yakalanması için çalışma yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Ö.K'nın bulunduğu adresin tespit edilmesinin ardından geçekleştirilen operasyonda gözaltına alındığı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin tamamlanmasıyla şüphelinin Konya Emniyet Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

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