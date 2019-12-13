Son dakika haberi: KKTC Bakanlar Kurulu'ndan kritik İHA ve SİHA kararı

KKTC’de bugün toplanan Bakanlar Kurulu, Doğu Akdeniz’de görev yapan İHA ve SİHA’ların Geçitkale Havaalanı’nda konuşlandırılması kararını aldı. Edinilen bilgilere göre İHA ve SİHA’lar pazartesinden itibaren Geçitkale Havaalanı’ndan uçmaya başlayacak. İHA ve SİHA’lar Doğu Akdeniz’de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik ediyor.

ANKARA’DAN EKİP GELDİ

İHA ve SİHA’ların KKTC’de konuşlanması için uzun süredir çalışmalar devam ediyordu. Bu amaçla Ankara’dan uzman bir ekip KKTC’ye geldi. Geçitkale’de incelemeler yapan uzman ekibin, olumlu görüş bildirdiği belirtildi. Geçitkale Havaalanı, NATO standartlarında inşa edilmişti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, uzun süredir kapalı olarak tutulan Geçitkale Havaalanı konusunda, Ankara ile KKTC yönetimi arasında görüşmeler yapıldı.

Ankara, havaalanının Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanımına verilmesi isteğinde bulundu. TSK, havaalanının Doğu Akdeniz’de görev yapan İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) merkezi yapılması yönünde bir görüş sundu.

Geçitkale Havaalanı’nda, savaş uçaklarının sığacağı büyük beton hangarlar bulunuyor. Bunun yanında, pist de savaş uçaklarının rahatlıkla kalkış ve iniş yapacağı şekilde inşa edildi.