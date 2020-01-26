Son dakika haberi: Kızılay Başkanı'ndan önemli açıklama

İşte Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın açıklamalarından satırbaşları;

Malatya bölgesinde 2 bini aşkın çadır dağıtımı yapıldı. Elazığ'da da ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçları verildi ve verilmeye de devam ediyor. Köylerde ulaşılamayan yer kalmadı. Tespitler yapıldı ve ihtiyaçlar teslim edildi. Devletimizin bütün kurumlarıyla Kızılayımızla beraber sahada bir eş güdüm içerisinde çalışıyoruz. Yakınlarını yitirmiş olan vatandaşlarımıza psiko sosyal destek veriliyor. Bir taraftan bölgede oluşabilecek kan ihtiyacı için Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz gerekli tedbirleri almıştı. Kan ihtiyacı konusunda bir sıkıntı yok. Vatandaşlarımızın soğuk şartlardan etkilenmemesi adına çeşitli hizmetler veriyoruz. Cami, okullara sığınanlara gıda yardımı yapılıyor.