DHA
Haber Giriş: 06.01.2020 - 17:53,
Son dakika haberi: Kız arkadaşını dövüp otomobilini vatandaşların üzerine sürmüştü! Savcılıktan flaş karar
İstanbul, Bakırköy'de aracını yayaların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen’in tahliye edilmesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.
Bakırköy’de kız arkadaşını darp ederek aracını vatandaşların üzerine sürdüğü iddiasıyla 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Görkem Sertaç Göçmen'in adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.
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