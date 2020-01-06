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DHA
Haber Giriş: 06.01.2020 - 17:53,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Kız arkadaşını dövüp otomobilini vatandaşların üzerine sürmüştü! Savcılıktan flaş karar

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Son dakika haberi: Kız arkadaşını dövüp otomobilini vatandaşların üzerine sürmüştü! Savcılıktan flaş karar

İstanbul, Bakırköy'de aracını yayaların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen’in tahliye edilmesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Bakırköy’de kız arkadaşını darp ederek aracını vatandaşların üzerine sürdüğü iddiasıyla 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Görkem Sertaç Göçmen'in adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Kız arkadaşını dövüp otomobilini vatandaşların üzerine sürmüştü Görkem Sertaç Göçmen tahliye oldu
Kız arkadaşını dövüp otomobilini vatandaşların üzerine sürmüştü! Görkem Sertaç Göçmen tahliye oldu

 

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