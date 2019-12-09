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Gündem
09.12.2019 - 19:54, Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Kayıp dağcılarla ilgili yeni gelişme

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Son dakika haberi... Kayıp dağcılarla ilgili yeni gelişme

Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışamları sırasında kırmızı montun bulunduğu konuma yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir cansız beden bulunduğu iddia edildi. Bursa Valiliği ve AFAD görevlileri, herhangi bir cesede rastlanmadığını, arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Uludağ'da, 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 8'inci günde de sürerken saat 19.30'da Küreklidere Bölgesi'nde bir ceset bulunduğu iddia edildi. Ancak bu iddia yetkililer tarafından doğrulanmadı.

Bursa Valiliği ve AFAD görevlileri, herhangi bir cesede rastlanmadığını, arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Uludağda kayıp dağcılardan ilk iz Efe Sarpa ait mont ve bere bulundu
Uludağ'da kayıp dağcılardan ilk iz! Efe Sarp'a ait mont ve bere bulundu
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