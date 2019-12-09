Son dakika haberi... Kayıp dağcılarla ilgili yeni gelişme
Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışamları sırasında kırmızı montun bulunduğu konuma yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir cansız beden bulunduğu iddia edildi. Bursa Valiliği ve AFAD görevlileri, herhangi bir cesede rastlanmadığını, arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Uludağ'da, 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 8'inci günde de sürerken saat 19.30'da Küreklidere Bölgesi'nde bir ceset bulunduğu iddia edildi. Ancak bu iddia yetkililer tarafından doğrulanmadı.
Bursa Valiliği ve AFAD görevlileri, herhangi bir cesede rastlanmadığını, arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle