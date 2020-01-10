Son dakika haberler.... Katili Emre'yi bu çocuğa benzetmiş!

DÜNYANIN önde gelen şarap ve gıda markalarını Türkiye’ye getiren ADCO firmasının sahipleri Randolph Ward Mays ve eşi Figen Mays’in 17 yaşındaki oğulları Emre Tyler Mays’i tedavi için getirildiği hastanenin girişinde bıçakla öldüren Akın Kutlu’nun, “Batuhan’a benzettim” dediği Batuhan Karanlıkoğlu’nun (19) fotoğrafına Hürriyet ulaştı.

Batuhan Karanlıkoğlu, Kağıthane’deki kavga nedeniyle tutuklananlar arasında yer almıştı.

‘HASMIMIZ SANDIM’ DEDİ

Eyüpsultan Göktürk’te ailesiyle birlikte yaşayan Emre Tyler Mays, ortak kullandıkları lüks spor otomobil nedeniyle ağabeyi Sinan ile tartışmaya başlamış, iddiaya göre tartışma sonunda ağabeyi tarafından darp edilince ambulans tarafından Şişli Etfal Hastanesi’ne götürülmüştü. Hastane acil servisi önünde ambulanstan sedye ile indirildiği sırada Akın Kutlu’nun bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Akın Kutlu alınan ifadesinde şöyle demişti: “Kağıthane’de bir restoranımız var, dayımlarla ortak işlettiğimiz. Restoranın telif ve marka hakkı ile ilgili alacak verecek meselesi oluştu. Bu sorunu konuşmak üzere buluşulduğu sırada kavga çıktı. Babam ve kardeşlerim yaralanınca Şişli Etfal Hastanesi’ne gittik. Babamın başı kanıyordu, kardeşim de öyleydi. Bu nedenle çok öfkeliydim. Biraz hava almak için acil önüne dışarı çıktım. Ambulans geldi, sedyeyle birini indiriyorlardı. İndirilen kişiyi kavga ettiklerimizden Batuhan’a benzettim. Bu nedenle yanımda taşıdığım bıçağı çıkararak sapladım. Amacım öldürmek değildi, pişmanım.”