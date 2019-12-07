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Nedim KOVAN/ORDU(DHA)
07.12.2019 - 18:12, Son Güncelleme:

Katilin babası da katil çıktı... Yeni detaylar ortaya çıktı

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Katilin babası da katil çıktı... Yeni detaylar ortaya çıktı

Orduda üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un babası Hüseyin Arduç'un da, yıllar önce cinayet işlediği ortaya çıktı.

Katil zanlısı Özgür Arduç'un babası Hüseyin Arduç'un iddiaya göre, 1989 yılında Amasya'da kayınvalidesi ile bir kişiyi öldürdü.

Cezaevinde yatan Hüseyin Arduç’un dışarı çıktıktan sonra ise ismi öğrenilmeyen akrabasınca öldürüldüğü öğrenildi.

Babasının ölümünün ardından o yıllarda 5 yaşında olan Özgür Arduç ise, akrabaları tarafından yetimhaneye verildi.

2002 yılında Orduya gelerek Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yurtlarda kalan Özgür Arduç'un hırsızlık yaptığı, 2005 yılının 6 Ağustos günü de, yolda yürüyen ortaokul öğrencisi Dinçer A.’yı bıçaklayarak yaraladığı belirtildi.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cezaevinden firar edip, Ordu'da hırsızlık yaparak karnını doyuran Özgür Arduç'un, Ceren Özdemir olayında da kullandığı bıçak, üzerindeki mont ve diğer kıyafetleri de hırsızlıkla elde ettiği belirlendi.

Savcılık, Özgür Arduçun geçmişe yönelik işlediği hırsızlık ve diğer olayların araştırılması için de çok yönlü soruşturma başlattı.

 

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