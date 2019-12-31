MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Kartal'da panik anları! İstinat duvarı çöktü
GeriGündem Son dakika haberi: Kartal'da panik anları! İstinat duvarı çöktü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gamze ŞİMŞEK - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA
Haber Giriş: 31.12.2019 - 11:14,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Kartal'da panik anları! İstinat duvarı çöktü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

KARTAL'da bir binanın otoparkında istinat duvarı çöktü. Çökme sonrası 3 araçta hasar meydana geldi. Ayrıca Arnavutköy'de bir evin bahçe duvarı yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.

5
  • Kartalda istinat duvarı çöktü
  • Kartalda istinat duvarı çöktü
  • Kartalda istinat duvarı çöktü
  • Kartalda istinat duvarı çöktü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Uğur Mumcu Mahallesi Düzey Sokak'taki 10 katlı binanın otopark istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki 3 otomobil oluşan çukura düştü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.

ARNAVUTKÖY'DE FIRTINA EVİN BAHÇE DUVARINI YIKTI

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan bir evin bahçe duvarının bir bölümü yıkıldı.

Yıkılan duvarın molozları ise yola ve kaldırıma saçıldı. 



False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle