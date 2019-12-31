Son dakika haberi: Kartal'da panik anları! İstinat duvarı çöktü

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Uğur Mumcu Mahallesi Düzey Sokak'taki 10 katlı binanın otopark istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki 3 otomobil oluşan çukura düştü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı.



İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.

ARNAVUTKÖY'DE FIRTINA EVİN BAHÇE DUVARINI YIKTI



Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan bir evin bahçe duvarının bir bölümü yıkıldı.



Yıkılan duvarın molozları ise yola ve kaldırıma saçıldı.





