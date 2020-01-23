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DHA- AA
Haber Giriş: 23.01.2020 - 15:28,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Karayolunda zincirleme kaza! 8 kilometrelik kuyruk oluştu

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Karabük-Gerede kara yolu, Gerede yönündeki zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapandı.

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  • Karabük- Gerede karayolunda zincirleme kaza
  • Karabük- Gerede karayolunda zincirleme kaza
  • Karabük- Gerede karayolunda zincirleme kaza
  • Karabük- Gerede karayolunda zincirleme kaza
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Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşımı durma noktasına getirdi.. D-100 karayolunun bazı kesimlerinde yol beyaza bürünürken, 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.

Karayolları ekipleri, D-100 karayolunda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri ise yol üzerinde denetimlerini artırdı. Bölgede etkili olan sis edeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

GEREDE-KARABÜK YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Bolu’nun Gerede ilçesi ile Karabük arasında karayolunda kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç çarpıştı. Gerede istikametinde yaşanan kazalar nedeniyle yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yol, yaklaşık bir saat ulaşıma kapanırken, kaza yapan araçların yolun kenarına alınması ve yoldan kaldırılmasıyla ulaşım tek şeritten sağlandı.

Bu arada, Bolu ile Zonguldak arasında yolda da kar yağışı etkili oluyor. TIR ve kamyonların yola zincirsiz çıkmasına izin verilmedi. Zaman zaman araçların kayması nedeniyle yolda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

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