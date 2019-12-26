Özden ATİK / İstanbul DHA
Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Karaköy'deki kadınlara saldırı davası başladı
KARAKÖY'de 19 yaşındaki iki başörtülü kadından birine saldırdığı, ayrıca her ikisine yönelik hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Semahat Y., hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Semahat Y. " Büyük ihtimalle benzetme var. Başka bir yerdeydim" dedi.
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Semahat Y. getirildi. Şikayetçiler Feyza Y. ve Gamze İ. duruşmaya katıldı. Müştekileri çok sayıda avukat da temsil etti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle