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Özden ATİK / İstanbul DHA
26.12.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Karaköy'deki kadınlara saldırı davası başladı

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Son dakika haberi: Karaköy'deki kadınlara saldırı davası başladı

KARAKÖY'de 19 yaşındaki iki başörtülü kadından birine saldırdığı, ayrıca her ikisine yönelik hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Semahat Y., hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Semahat Y. " Büyük ihtimalle benzetme var. Başka bir yerdeydim" dedi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki  duruşmaya, tutuklu sanık Semahat Y. getirildi. Şikayetçiler Feyza Y. ve Gamze İ. duruşmaya katıldı. Müştekileri çok sayıda avukat da temsil etti. 

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