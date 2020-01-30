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AA
Haber Giriş: 30.01.2020 - 09:48,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı

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Son dakika haberi: Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak Gabar barınma alanında bulundukları değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı ve Siirt İl Jandarma Komutanı'nın arazide sevk ve idare ettiği operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 780 personel, 51 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Son dakika haberi: Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı


Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdüğü vurgulandı.

Son dakika haberi: Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı


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