Son dakika haberi… Kanije Hablemitoğlu’ndan tepki: Lütfen içinizden geçeni bize yazmayın…

Necip Hablemitoğlu’nun kızı Kanije Hablemitoglu Meduna, suikastın kilit isminin yakalanmasının ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kanije Hablemitoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Çocukken babalarını kaybetmiş insanların birer obje olmadığını ve zor zamanlar geçirdiklerini hatırlayarak lütfen içinizden geçeni bize yazmayın. Sokakta görseniz der miydiniz babanın katil zanlısı bulundu, hadi inşallah diye?” ifadelerini kullandı.



BİR AÇIKLAMA DA EŞİNDEN GELDİ

Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Ukrayna'da eski özel kuvvetler mensubu olduğu belirtilen N.G.B. adlı kişinin 10 Temmuz'da yakalandığı ve Dışişleri ile Adalet Bakanlıklarının iade süreci için çalışmalar yürüttüğü duyuruldu. Katil zanlılarından olduğu iddia edilen N.G.B.'nin 10 Temmuz'da yakalandıktan sonra 3 ay hapishanede kaldığı ve ardından da ev hapsine alındığı bildirilirken, Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, avukatı aracılığıyla basında çıkan haberlere vakıf olduğunu duyurdu. Detaylı bir açıklama yapacağının sinyallerini de veren Şengül Hablemitoğlu, “Bu kısa açıklama bir ön bilgilendirme olsun. Soruşturma dosyasına dair avukatımız aracılığı ile ben de son dakika olarak geçen bu bilgiye vakıfım. Ancak henüz net bir şey yok, sadece güçlü şüpheli diyelim. Öğleden sonra bir açıklamamız olacak. Sevgi ve saygılarımla” açıklamasını yaptı.